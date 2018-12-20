ЦСКА потерпел второе поражение подряд, проиграв «Йокериту»

В Хельсинки местный «Йокерит» оказался сильнее московского ЦСКА, игра завершилась со счётом 4:1. Подопечные Игоря Никитина потерпели второе поражение подряд, финский клуб прервал неудачную серию из трёх проигранных матчей.



Первый период завершился в пользу подопечных Лаури Марьямяки — на голы Джеффа Плэтта и Кристиана Весалайнена ЦСКА ответил только точным броском Михаила Григоренко. На 27-й минуте финский коллектив закрепил преимущество благодаря голу Никласа Йенсена. Точку в матче броском в пустые ворота поставил Йон Норман.

Посмотреть видео матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19