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ЦСКА потерпел второе поражение подряд, проиграв «Йокериту»

ЦСКА потерпел второе поражение подряд, проиграв «Йокериту»
Хоккей / КХЛ

В Хельсинки местный «Йокерит» оказался сильнее московского ЦСКА, игра завершилась со счётом 4:1. Подопечные Игоря Никитина потерпели второе поражение подряд, финский клуб прервал неудачную серию из трёх проигранных матчей.

Первый период завершился в пользу подопечных Лаури Марьямяки — на голы Джеффа Плэтта и Кристиана Весалайнена ЦСКА ответил только точным броском Михаила Григоренко. На 27-й минуте финский коллектив закрепил преимущество благодаря голу Никласа Йенсена. Точку в матче броском в пустые ворота поставил Йон Норман.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2018, четверг. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
4 : 1
2:1, 1:0, 1:0
ЦСКА
Москва
1:0 – Плэтт (Мозес, Лауридсен) – 02:21 (5x5), 1:1 – Григоренко (Нестеров) – 12:12 (5x4), 2:1 – Весалайнен (О'Нилл, Йенсен) – 17:30 (5x3), 3:1 – Йенсен (Лёв, Мозес) – 26:30 (5x4), 4:1 – Норман (О'Нилл) – 58:31 (en)

Посмотреть видео матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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