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«Спартак» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»

«Спартак» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»
Хоккей / КХЛ

«Спартак» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанёс поражение «Салавату Юлаеву». Матч, проходивший на «ЦСКА Арене» в Москве, завершился победой хозяев со счётом 2:1. Решающую шайбу красно-белые забросили в серии послематчевых буллитов.

Гости стараниями Захара Арзамасцева открыли счёт в середине второго периода. «Спартак» отыгрался в третьей двадцатиминутке, точный бросок — на счету Максима Цыплакова. В овертайме никому не удалось довести дело до победы, а в серии буллитов победную шайбу забросил Артём Фёдоров.

«Спартак» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Уфы в 40 матчах набрал 47 очков.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2018, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
2 : 1
0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Арзамасцев (Умарк, Хартикайнен) – 30:46 (5x5), 1:1 – Цыплаков (Воронин, Кулик) – 47:40 (5x5), 2:1 – Фёдоров – 65:00 ( ПБ)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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