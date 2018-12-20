«Спартак» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»

«Спартак» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанёс поражение «Салавату Юлаеву». Матч, проходивший на «ЦСКА Арене» в Москве, завершился победой хозяев со счётом 2:1. Решающую шайбу красно-белые забросили в серии послематчевых буллитов.

Гости стараниями Захара Арзамасцева открыли счёт в середине второго периода. «Спартак» отыгрался в третьей двадцатиминутке, точный бросок — на счету Максима Цыплакова. В овертайме никому не удалось довести дело до победы, а в серии буллитов победную шайбу забросил Артём Фёдоров.

«Спартак» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Уфы в 40 матчах набрал 47 очков.

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