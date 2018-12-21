Саморуков: в сборной России хорошая атмосфера, никаких проблем из-за конкуренции

Капитан молодёжной сборной России Дмитрий Саморуков прокомментировал поражение в контрольном матче с США (2:3).

«В третьем периоде надо было переводить шайбу в чужую зону, играть проще и увереннее, нагружать вратаря соперника. Ну и, конечно, в такие важные моменты надо быть максимально собранным.

В большинстве не получается реализовать на льду все задумки. Надо пару раз реализовать, чтобы пропала излишняя суета, пришла уверенность. А главное — добавить в слаженности. Для удачного выступления надо всем чётко знать свои действия с точки зрения тактики. Пусть пока не всё получается, но через контрольные матчи и тренировки мы к этому идём.

Давит ли на команду конкуренция за место в заявке? Никаких проблем. С атмосферой внутри команды у нас всё в порядке. У нас дружный коллектив, а конкуренция – это всегда хорошо», — цитирует Саморукова официальный сайт ФХР.