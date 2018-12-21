Хасаншин: Бирюков играет огромную роль в «Буране», на него столько свалилось

Капитан «Бурана» Руслан Хасаншин рассказал о работе с директором по селекции воронежского клуба Михаилом Бирюковым.

«Всё произошло очень просто — мы созвонились с Михаилом Олеговичем Бирюковым, он сказал, что им нужен центральный в команду, в первое звено. И что он видит меня на эту роль. Обсудили все детали, и я приехал. Он сказал, что здесь стабильно, отношение к игрокам достойное, что, я считаю, очень важный момент. И всё это оказалось правдой, чему я очень рад. Ходили слухи, что в «Буране» не так давно даже клюшек на всех не хватало, что здесь всё было так плохо, что даже команду хотели расформировать. Поэтому некоторая боязнь была, но, поговорив с Бирюковым, ко мне пришла уверенность, что всё будет нормально.

Бирюков играет огромную роль, на его плечи столько свалилось! Он выполняет колоссальный объём работы – и селекция, и работа с вратарями, подписание игроков… А вы видите, какие игроки к нам приезжают. Они с Евгением Григорьевичем Филимоновом дополняют друг друга. Я считаю, у них хорошо получается. Также Миша может зайти к нам что-то сказать, может и отругать. Ребята к нему прислушиваются и относятся с большим уважением. Я его давно знаю, мы играли в юниорской сборной вместе, потом в ХК МВД… Михаил тогда у нас был вратарём номер один, его в сборную вызвали, он тогда как раз чемпионом мира стал», — цитирует Хасаншина официальный сайт ВХЛ.