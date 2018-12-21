Буше: возвращение Дюшейна всё меняет для «Оттавы», это грандиозное событие

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Мэтт Дюшейн вернётся на лёд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщил главный тренер команды Ги Буше. Дюшейн пропустил шесть матчей из-за травмы паха, полученной в игре с «Монреаль Канадиенс» 6 декабря.

«Для нас это грандиозное событие. Мы все знаем, что он играет огромную роль в команде. Он один из тех, на ком она держится. Он набирает в среднем по очку за матч, а значит, с ним мы забрасываем на одну шайбу больше. Он один из тех, кто может решить исход матча. Его возвращениё всё меняет.

Даже если не обращать внимания на его мастерство, один только факт появления в составе ещё одного игрока уровня НХЛ сильно изменит мои возможности в плане проведения микроматчей и распределения нагрузки среди хоккеистов. Он проводит много времени на льду. Я могу уже не нагружать одного хоккеиста сразу несколькими задачами – у меня есть возможность распределить их между несколькими ребятами. А значит, они будут решать их с большей энергией, и команда сможет провести все 60 минут игры на другом уровне, поддерживать высокий темп в течение всего матча», — цитирует Буше официальный сайт НХЛ.