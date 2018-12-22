Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Баффало»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду обыграл «Баффало Сэйбрз» — 2:1.

Хозяева открыли счёт на старте второго периода – в меньшинстве отличился Чендлер Стивенсон. В середине третьего игрового отрезка Юхан Ларссон восстановил паритет, но через четыре минуты Том Уилсон вновь вывел действующих обладателей Кубка Стэнли вперёд.

Евгений Кузнецов отметился результативной передачей и незасчитанным голом, также на его счету показатель полезности «+1», один бросок в створ и 30% выигранных вбрасываний за 18.44 на льду (5.43 – в большинстве). У Александра Овечкина «-1», бросок и блок-шот за 20.21 (7.21 – в большинстве). В активе Дмитрия Орлова «+1» и 2 броска за 20.22.