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Кузнецов — о незасчитанном голе: в следующий раз затолкаю шайбу посильнее

Кузнецов — о незасчитанном голе: в следующий раз затолкаю шайбу посильнее
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о незасчитанном голе в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:1).

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На 29-й минуте встречи судьи прибегли к видеопросмотру. Причиной тому стал эпизод с участием Кузнецова, попытавшегося переиграть в ближнем бою голкипера Картера Хаттона. После совещания арбитры решили, что шайба не пересекла линию ворот.

«Мне тяжело было увидеть, побывала ли шайба в воротах, но там столько камер, я всегда им верю. В следующий раз затолкаю шайбу посильнее», — приводит слова Кузнецова Washington Post.

В ходе матча пресс-служба «Кэпиталз» опубликовала фотографию эпизода в «Твиттере», выразив несогласие с решением бригады арбитров.

Посмотреть фотографию можно в «Твиттере».

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