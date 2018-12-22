Стали известны составы «Амура» и московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хабаровске. Игра состоится сегодня, 22 декабря, начало — в 10:00 мск.
«Амур»:
Лангхаммер (Аликин);
Йордан — Кузьмин, Зогорна — Рассказов — Руденков;
Воробьёв — Грбас, Попугаев — Пьянов — Файзуллин;
Атюшов — Швиденко, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Величкин, Дедунов — Кузнецов — Кацуба.
«Динамо» М:
Бочаров (Ерёменко);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Тарасов;
Миронов — Хиетанен, Моисеев — Мозер — Кулёмин;
Койвисто — Меньшиков, Брюквин — Игумнов — Макаров;
Прибыльский — Пепеляев, Закриссон — Индрашис — Панкратов.
Матч с «Амуром» станет для «Динамо» заключительным в ходе турне по Дальнему Востоку. Ранее подопечные Владимира Крикунова обыграли «Адмирал» (2:1) и «Куньлунь Ред Стар» (3:2).
«Амур» — «Динамо» М: Бочаров займёт место в воротах гостей