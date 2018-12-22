«Амур» — «Динамо» М: Бочаров займёт место в воротах гостей

Стали известны составы «Амура» и московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хабаровске. Игра состоится сегодня, 22 декабря, начало — в 10:00 мск.



«Амур»:



Лангхаммер (Аликин);

Йордан — Кузьмин, Зогорна — Рассказов — Руденков;

Воробьёв — Грбас, Попугаев — Пьянов — Файзуллин;

Атюшов — Швиденко, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Величкин, Дедунов — Кузнецов — Кацуба.



«Динамо» М:



Бочаров (Ерёменко);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Тарасов;

Миронов — Хиетанен, Моисеев — Мозер — Кулёмин;

Койвисто — Меньшиков, Брюквин — Игумнов — Макаров;

Прибыльский — Пепеляев, Закриссон — Индрашис — Панкратов.



Матч с «Амуром» станет для «Динамо» заключительным в ходе турне по Дальнему Востоку. Ранее подопечные Владимира Крикунова обыграли «Адмирал» (2:1) и «Куньлунь Ред Стар» (3:2).

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