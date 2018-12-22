Торторелла: вокруг Панарина и Бобровского много слухов, но с ними всё хорошо

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла рассказал, как на команду влияет ситуация с контрактами голкипера Сергея Бобровского и нападающего Артемия Панарина. 1 июля 2019 года хоккеисты могут получить статус неограниченно свободных агентов.



«С моей точки зрения, Бобровский отлично держится. Я не знал, как он и Панарин справятся с ситуацией, когда вокруг так много разговоров. Понимаю, что по роду деятельности должен следить за тем, чтобы у нас не было проблем, делать всё для этого. Пока считаю, что с ними всё хорошо и команда справляется с ситуацией.



Мы особо подчеркивали, что нельзя обращать внимания на всю эту шумиху. У команды состоялась очень важная встреча перед началом сезона. Не буду пересказывать всё, о чём шла речь, но там все говорили откровенно. Мы заложили основы, благодаря которым команда играет в течение всего сезона», — цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.

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