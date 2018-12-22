«Вашингтон» впервые в сезоне выиграл матч, в котором Овечкин не набрал очков

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду со счётом 2:1 обыграл «Баффало Сэйбрз».



Капитан столичной команды Александр Овечкин провёл на льду 20 минут 21 секунду (более семи минут — в большинстве), но нанёс всего один бросок в створ ворот и заработал показатель полезности «-1». Российский форвард в восьмой раз в сезоне не сумел набрать ни одного очка в матче «регулярки» НХЛ.



Примечательно, что подопечные Тодда Рирдена впервые в сезоне смогли выиграть матч, в котором Овечкин не набрал ни одного результативного балла. Ранее «Кэпиталз» уступили «Нью-Джерси Дэвилз» (0:6), «Флориде Пантерз» (5:6 Б), «Эдмонтон Ойлерз» (1:4), «Даллас Старз» (3:4 ОТ), «Коламбус Блю Джекетс» (1:2), «Виннипег Джетс» (1:3) и «Питтсбург Пингвинз» (1:2).

В сезоне-2018/19 Овечкин провёл 34 матча в регулярном чемпионате и набрал 43 (29+14) очка.