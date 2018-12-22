Итоги дня в НХЛ для россиян: один бросок Овечкина, гол Анисимова, пас Кузнецова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах приняли участие четыре представителя России.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел набрать очков в игре с «Баффало Сэйбрз» (2:1). Российский форвард остался без результативных баллов во втором матче подряд, после того как выдал серию с 14 играми с набранными очками. Форвард «столичных» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей, при этом арбитры не засчитали чистый гол нападающего во втором периоде. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провёл на льду более 20 минут и заработал показатель полезности «+1». Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов забросил победную шайбу в игре с «Колорадо Эвеланш» (2:1), и это уже седьмой гол в нынешнем сезоне.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|1
|-
|20.21
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|1
|0
|0
|30%
|18.44
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|0
|2
|0
|0
|-
|20.22
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|1+0
|+1
|0
|4
|0
|1
|50%
|17.52