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Итоги дня в НХЛ для россиян: один бросок Овечкина, гол Анисимова, пас Кузнецова

Итоги дня в НХЛ для россиян: один бросок Овечкина, гол Анисимова, пас Кузнецова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах приняли участие четыре представителя России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел набрать очков в игре с «Баффало Сэйбрз» (2:1). Российский форвард остался без результативных баллов во втором матче подряд, после того как выдал серию с 14 играми с набранными очками. Форвард «столичных» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей, при этом арбитры не засчитали чистый гол нападающего во втором периоде. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провёл на льду более 20 минут и заработал показатель полезности «+1». Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов забросил победную шайбу в игре с «Колорадо Эвеланш» (2:1), и это уже седьмой гол в нынешнем сезоне.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-10101-20.21
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1+1010030%18.44
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+10200-20.22
Анисимов (н)«Чикаго»1+0+1040150%17.52
Кузнецову не засчитали чистый гол. Что за несправедливость!
Объясняем, в чём дело.
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