Итоги дня в НХЛ для россиян: один бросок Овечкина, гол Анисимова, пас Кузнецова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах приняли участие четыре представителя России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел набрать очков в игре с «Баффало Сэйбрз» (2:1). Российский форвард остался без результативных баллов во втором матче подряд, после того как выдал серию с 14 играми с набранными очками. Форвард «столичных» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей, при этом арбитры не засчитали чистый гол нападающего во втором периоде. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провёл на льду более 20 минут и заработал показатель полезности «+1». Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов забросил победную шайбу в игре с «Колорадо Эвеланш» (2:1), и это уже седьмой гол в нынешнем сезоне.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Выбрасывания Время Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 -1 0 1 0 1 - 20.21 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 +1 0 1 0 0 30% 18.44 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 +1 0 2 0 0 - 20.22 Анисимов (н) «Чикаго» 1+0 +1 0 4 0 1 50% 17.52