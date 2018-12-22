Бэбкок: Нюландеру нужно ещё пару недель, он должен работать над собой

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок оценил состояние нападающего Вильяма Нюландера, пропустившего 28 матчей из-за контрактных разногласий.



«Конечно, хотелось, чтобы всё складывалось удачнее, но я и не думал, что это произойдёт. Считаю, что Нюландеру ещё нужно пару недель. Мы с ним часто говорили об этом. Не нужно копаться у себя в голове, расстраиваться. Надо работать, выигрывать единоборства, играть проще, короткими сменами, и каждый день работать над собой.



Конечно, тяжело, когда рассчитываешь забивать, а это не получается. Давление растёт. Давление означает, что ты сам ждешь от себя большего. Но это нормально. С ним всё будет хорошо. Только надо работать», — приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.



В начале декабря швед подписал новый контракт с «кленовыми листьями» на шесть лет и $ 41,4 млн. В этом сезоне он провёл семь матчей и набрал 2 (0+2) очка.

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