«Северсталь» подтвердила обмен Максима Рыбина в «Салават»

Уфимский «Салават Юлаев» выменял из череповецкой «Северстали» 37-летнего нападающего Максима Рыбина, взамен Череповец получил денежную компенсацию, информирует официальный сайт клуба. Напомним, ранее о переходе сообщил «Чемпионат».



В 40 играх нынешнего регулярного чемпионата КХЛ за «Северсталь» Рыбин набрал 6 (2+4) очков, а в последних матчах, с «Барысом» (5:08) и «Авангардом» (5:32), его игровое время не превышало шести минут.



Напомним, за последний месяц клуб из Череповца расторг контракты с 15 хоккеистами. Помимо Дмитрия Казионова и Александра Макарова, расторгнуты контракты с голкипером Сергеем Магариловым, защитниками Станиславом Калашниковым, Денисом Куляшом и Максимом Верёвкиным, а также с нападающими Матеем Странски, Михаилом Юньковым, Александром Бумагиным, Олегом Яшиным, Максимом Пестушко, Евгением Григоренко, Александром Щербиной и Евгением Коротковым.

Клуб КХЛ выгнал 15 хоккеистов за месяц. Чего мы не знаем? Они набрали в сумме 41 очко – у одного Вадима Шипачёва уже больше. Но новички «Северстали» ничем не лучше ушедших.