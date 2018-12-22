Хартли: Якимов оказался в «Авангарде» в неподходящее время

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, по какой причине клуб обменял нападающего Богдана Якимова в «Северсталь».



«Хотели дать Якимову шанс сыграть. Дело в том, что Богдан ещё очень молод, он прекрасно относится к делу, очень работоспособен, но сейчас нам нужны именно мастера — игроки, которые могли бы побороться в углах, оказать давление на соперника. Посмотрите, например, на Шумакова: пусть Сергей сейчас и не в идеальной физической форме, но он моментально стал приносить результат. Шумаков создаёт моменты, разыгрывает комбинации, видит передачи партнёров и помогает команде. Сейчас нам необходимо мастерство. Якимов просто оказался в команде в неподходящее время», — приводит слова Хартли официальный сайт «Авангарда».

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