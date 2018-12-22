«Филадельфия» — «Коламбус»: Артемий Панарин забросил 10-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился результативным броском в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз».



Российский форвард отличился на последней минуте второго периода, воспользовавшись передачей Пьера-Люка Дюбуа, выигравшего вбрасывание. Для Панарина этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне. Ранее Артемий поучаствовал в комбинациях, приведших к точным броскам Зака Веренски и Кэма Аткинсона.

Видео 10-го гола Панарина можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

До матча в Филадельфии Панарин провёл 32 игры в регулярном чемпионате и набрал 34 (9+25) очка.

После двух периодов подопечные Джона Тортореллы обыгрывают клуб из Пенсильвании со счётом 4:2.