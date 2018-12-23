Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Детройт»

«Флорида Пантерз» обыграла «Детройт Ред Уингз» со счётом 2:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19



Обе шайбы гости забросили в первом периоде — отличились канадец Майк Хоффман и россиянин Евгений Дадонов, а по две результативные передачи на свой счёт записали Александр Барков и Джонатан Юбердо. В середине второго периода нападающий «Детройта» Томас Ванек сократил отставание в счёте, но уйти от поражения хозяева не сумели.



«Пантерз» одержали девятую победу в текущем сезоне и занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Ред Уингз» — на 11-й позиции.

В следующем матче «Флорида» 24 декабря встретится с «Чикаго», а «Детройт» в этот же день сыграет с «Торонто».