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Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Детройт»

Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Детройт»
Хоккей / НХЛ

«Флорида Пантерз» обыграла «Детройт Ред Уингз» со счётом 2:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Обе шайбы гости забросили в первом периоде — отличились канадец Майк Хоффман и россиянин Евгений Дадонов, а по две результативные передачи на свой счёт записали Александр Барков и Джонатан Юбердо. В середине второго периода нападающий «Детройта» Томас Ванек сократил отставание в счёте, но уйти от поражения хозяева не сумели.

«Пантерз» одержали девятую победу в текущем сезоне и занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Ред Уингз» — на 11-й позиции.

В следующем матче «Флорида» 24 декабря встретится с «Чикаго», а «Детройт» в этот же день сыграет с «Торонто».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2018, суббота. 22:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:2
0:2, 1:0
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Хоффман (Юбердо, Барков) – 03:09 (5x4), 0:2 – Дадонов (Юбердо, Барков) – 17:21 (5x5), 1:2 – Ванек – 30:00 (5x5)
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