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«Сент-Луис» в гостях обыграл «Калгари», у Барбашёва — результативная передача

«Сент-Луис» в гостях обыграл «Калгари», у Барбашёва — результативная передача
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Флэймз» третьим кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Блюз» Дэвид Перрон, набравший 2 (1+1) очка. Заброшенными шайбами в составе победителей также отметились Тайлер Бозак и Оскар Сундквист. Голкипер гостей Джейк Аллен отразил 28 бросков из 29.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 16 минут 15 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма. Иван Барбашёв отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2018, воскресенье. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
1:3
1:2, 0:0, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Перрон (Боумистер) – 04:06 (5x5), 0:2 – Бозак (Марун, Перрон) – 11:43 (5x4), 1:2 – Ткачук (Линдхольм, Годро) – 16:49 (5x4), 1:3 – Сундквист (Барбашев, Данн) – 41:56 (5x5)
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