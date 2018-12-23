«Сент-Луис» в гостях обыграл «Калгари», у Барбашёва — результативная передача

«Сент-Луис Блюз» победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Флэймз» третьим кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Блюз» Дэвид Перрон, набравший 2 (1+1) очка. Заброшенными шайбами в составе победителей также отметились Тайлер Бозак и Оскар Сундквист. Голкипер гостей Джейк Аллен отразил 28 бросков из 29.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 16 минут 15 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма. Иван Барбашёв отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».