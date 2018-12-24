«Чикаго» прервал серию из трёх побед, уступив «Флориде»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду уступил «Флориде Пантерз» — 3:6.

В составе победителей дубль оформил Джейс Гаврилюк, по голу на счету Майка Хоффмана, Джареда Макканна, Дениса Мальгина и Фрэнка Ватрано. У «Чикаго» отличились Коннор Мёрфи, Алекс Дебринкэт и Дилан Строум.

На счету Евгения Дадонова показатель полезности «-1», 4 броска в створ за 16 минут и 46 секунд, проведённых на льду (2.32 – в большинстве). У Богдана Киселевича силовой приём и блок-шот за 11.24. У Артёма Анисимова блок-шот и 50% выигранных вбрасываний за 16.39.

«Чикаго» прервал серию из 3 побед, команда занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «пантер» 4 победы в 5 матчах, они поднялись на 10-е место на Востоке.