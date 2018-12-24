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«Чикаго» прервал серию из трёх побед, уступив «Флориде»

«Чикаго» прервал серию из трёх побед, уступив «Флориде»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду уступил «Флориде Пантерз» — 3:6.

В составе победителей дубль оформил Джейс Гаврилюк, по голу на счету Майка Хоффмана, Джареда Макканна, Дениса Мальгина и Фрэнка Ватрано. У «Чикаго» отличились Коннор Мёрфи, Алекс Дебринкэт и Дилан Строум.

На счету Евгения Дадонова показатель полезности «-1», 4 броска в створ за 16 минут и 46 секунд, проведённых на льду (2.32 – в большинстве). У Богдана Киселевича силовой приём и блок-шот за 11.24. У Артёма Анисимова блок-шот и 50% выигранных вбрасываний за 16.39.

«Чикаго» прервал серию из 3 побед, команда занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «пантер» 4 победы в 5 матчах, они поднялись на 10-е место на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2018, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3:6
1:1, 1:3, 1:2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Мёрфи (Строум, Перлини) – 13:23 (5x5), 1:1 – Гаврилюк (Хэйли, Писик) – 16:21 (5x5), 1:2 – Гаврилюк (Мэтисон) – 22:35 (5x5), 2:2 – Дебринкэт (Строум, Тэйвз) – 24:56 (5x4), 2:3 – Хоффман (Уигар, Ватрано) – 36:49 (5x4), 2:4 – Макканн (Уигар) – 37:20 (5x5), 2:5 – Мальгин (Макканн) – 40:59 (5x5), 3:5 – Строум (Кейн, Мёрфи) – 49:35 (5x5), 3:6 – Ватрано (Барков, Яндл) – 58:59 (en)
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