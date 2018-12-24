Аткинсон: когда Бобровский нужен команде, он всегда на месте

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон оценил игру одноклубника, голкипера Сергея Бобровского. В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0) россиянин отразил 39 бросков и оформил второй «сухарь» в нынешнем сезоне.



«Когда Бобровский показывает свой лучший хоккей, играет с такой уверенностью, то он вселяет уверенность и в нас, а «скамейка» остаётся спокойной. Мы рассчитываем на его сейвы, и просто удивительно, как это поднимает боевой дух коллектива. Когда Боб нам нужен, он всегда на месте», — цитирует Аткинсона официальный сайт НХЛ.



По итогам игрового дня Бобровского признали второй звездой дня. Лучшим игроком стал финский форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо, набравший 4 (2+2) очка в игре с «Бостон Брюинз» (5:3).

Бобровский — самый «сухой» вратарь НХЛ за 3 сезона. Даже Тортс прикусил язык А Панарин набрал 5 очков в двух матчах.