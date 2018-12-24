Квартальнов: гол в овертайме перечёркивает отрицательные моменты «Локомотива»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги выигранного гостевого матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ). Тренер отметил, что его команде повезло в овертайме.



«Конечно, мы довольны двумя очками, повели в счёте, надо было доигрывать. Но, опять же, играли с хорошим соперником, чуть потеряли концентрацию и были наказаны. В овертайме нам повезло, забили. Почему упустили преимущество в две шайбы? Мы немножко поменяли модель игры, сейчас играем по-другому. Опять повторюсь, венец успеха – шайба в овертайме, она перечёркивает все наши отрицательные моменты», — передает слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

«Салават» уступил «Локомотиву» в овертайме

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