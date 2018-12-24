Агент Ткачёва — о драке в «Салавате»: Панин влез третьим, никто его не просил

Агент нападающего «Салавата Юлаева» Владимира Ткачёва Шуми Бабаев прокомментировал информацию о драке клиента с партнёром по команде Григорием Паниным после проигранной встречи с «Локомотивом» (3:4 ОТ).



«Такая обстановка сложилась после игры, но Панин влез третьим. Вот это уже было лишним. В раздевалке была рабочая обстановка. Панин залез не в свой спор. А так, нормально, что мужики между собой разбираются. Ничего в этом страшного нет. Между собой все разобрались, но Панин залез, куда не надо, куда не просят. У всех были мужские эмоции, кроме одного человека, который влез третьим», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Игроки «Салавата» Ткачёв и Панин подрались в раздевалке

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