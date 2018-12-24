Зарипов: «Ак Барс» собрался только в третьем периоде, нужно сделать выводы

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (2:3).



«Не помню наш первый матч с минчанами, игр сыграли уже много. Особого запоминающегося ничего не помню, обычная, рядовая игра.



К сожалению, сегодня собрались только в середине третьего периода, это всё и привело к поражению. Два быстрых гола, долго приходили в себя после этого. Не удалось забить в большинстве, ключевой момент, в первой игре «5 на 3» надо было забивать хотя бы одну шайбу, было бы проще. Хорошо, забили второе большинство «5 на 3». Конечно, это большая редкость, когда в игре было два больших удаления «5 на 3». Для победы в Сочи необходимо сделать правильные выводы и выйти с хорошим настроем, а там уже как пойдёт», — передает слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.