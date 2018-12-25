Игрок финской «молодёжки» дал автограф канадцу во время своего удаления

Любопытный эпизод произошёл в заключительном контрольном матче сборных Канады и Финляндии (2:5) перед предстоящим МЧМ-2019. В третьем периоде встречи, которая проходила в Ванкувере, был удалён защитник финской команды Урхо Вааканайнен, но свой малый штраф финн сумел провести с пользой.

Сидевший за скамейкой штрафников болельщик канадской команды смог через щель между стёклами протянуть игроку блокнот и ручку, а защитник системы «Бостон Брюинз» не отказал фанату в автографе.

Видео также можно посмотреть в «инстаграме» TSN.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 27 декабря по 6 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, где её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.