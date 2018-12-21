Защитник системы «Бостона» Урхо Вааканайнен усилит Финляндию на МЧМ-2019

Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» отпустил своего защитника Урхо Ваакайнена в сборную Финляндии на молодёжный чемпионат мира 2019 года, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея Финляндии.

Календарь МЧМ-2019 по хоккею

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ финский защитник сыграл только в двух матчах за основную команду «Бостона», заработав показатель полезности «–1». Кроме того, на счету защитника две результативные передачи в шести матчах чемпионата АХЛ за «Провиденс Брюинз».

Большую часть сезона выбранный в первом раунде драфта НХЛ-2017 под 17-м номером Вааканайнен пропустил из-за сотрясения мозга, полученного в игре НХЛ с «Оттавой Сенаторз».

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.