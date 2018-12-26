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Билялетдинов: стать участником Матча звёзд КХЛ – большая честь

Билялетдинов: стать участником Матча звёзд КХЛ – большая честь
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал решение КХЛ, что он возглавит сборную дивизиона Харламова на Матче звёзд КХЛ 2019 года в Казани.

«Безусловно, стать участником Матча звёзд КХЛ – большая честь. Особенно учитывая тот факт, что пройдёт он в Казани – городе, с которым меня многое связывает. С радостью приму участие в этом ярком мероприятии. Надеюсь, что участники Матча звёзд смогут подарить любителям хоккея искренние эмоции, которые пригодятся всем нам в предстоящем плей-офф», — цитирует Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

На главное хоккейное шоу сезона в Республику Татарстан отправятся 44 хоккеиста, представляющие 23 клуба КХЛ. В преддверии матча команды будут усилены четырьмя лучшими игроками Кубка вызова МХЛ, который состоится накануне в Нижнекамске.

Неделя звёзд стартует в Нижнекамске, где 12 и 13 января пройдут Кубок вызова МХЛ и Матч звёзд ЖХЛ.

Определены тренеры сборных дивизионов на Матч звёзд КХЛ—2019
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