Контракт Ржепика со «Слованом» расторг дисциплинарный комитет КХЛ

Стали известны подробности перехода нападающего Михала Ржепика из братиславского «Слована» в подмосковный «Витязь». Как сообщает официальный сайт КХЛ, контракт форварда с «орлами» расторг дисциплинарный комитет лиги, после чего тот подписал соглашение с «Витязем».



В этом сезоне чешский нападающий принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата, забросив 10 шайб и сделав 11 результативных передач при показателе полезности «-12» и 18 штрафных минутах. В среднем за матч Ржепик проводил на льду 17 минут 39 секунд.



За карьеру в КХЛ 29-летний форвард также защищал цвета таких клубов, как пражский «Лев» и «Трактор». В общей сложности за пять сезонов в лиге Михал сыграл 219 матчей и набрал 79 (39+40) очков при полезности «-21».



Ржепик в составе национальной команды является трёхкратным участником чемпионатов мира (2016-2018) и участником Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.