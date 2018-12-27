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МЧМ: игрок сборной Финляндии может получить дисквалификацию за удар в голову

МЧМ: игрок сборной Финляндии может получить дисквалификацию за удар в голову
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

В матче молодёжного чемпионата мира между сборными Финляндии и Швеции (1:2) произошёл спорный эпизод.

В середине второго периода нападающий финнов Теэму Энгберг грубо атаковал форварда шведской команды Лукаса Эльвенеса. Удар пришёлся в область головы и шеи, однако виновник получил от бригады арбитров, в которую входили канадец Джонатан Алари и россиянин Евгений Ромасько, лишь малый штраф. Это решение вызвало недовольство в Швеции.

«Я вообще его не видел, когда он влетел в меня. Это ужасно. Думаю, что это должен был быть матч-штраф, но всё решают судьи. К счастью, я смог продолжить матч», — сказал Эльвенес.

«Очень грустно видеть подобное. Уверен, что это должно быть удаление до конца матча», — отметил известный в прошлом форвард «Филадельфии», а ныне телевизионный эксперт Микаэль Ренберг. «Да, финн просто прыгнул на соперника», — добавил другой известный в прошлом хоккеист Йонас Андерсон.

Энгберг может получить дисквалификацию и после игры, если дисциплинарный комитет сочтёт нарушение значительным.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.

Победная серия сборной Швеции в групповых раундах МЧМ достигла 45 матчей
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