МЧМ: игрок сборной Финляндии может получить дисквалификацию за удар в голову

В матче молодёжного чемпионата мира между сборными Финляндии и Швеции (1:2) произошёл спорный эпизод.



В середине второго периода нападающий финнов Теэму Энгберг грубо атаковал форварда шведской команды Лукаса Эльвенеса. Удар пришёлся в область головы и шеи, однако виновник получил от бригады арбитров, в которую входили канадец Джонатан Алари и россиянин Евгений Ромасько, лишь малый штраф. Это решение вызвало недовольство в Швеции.



«Я вообще его не видел, когда он влетел в меня. Это ужасно. Думаю, что это должен был быть матч-штраф, но всё решают судьи. К счастью, я смог продолжить матч», — сказал Эльвенес.



«Очень грустно видеть подобное. Уверен, что это должно быть удаление до конца матча», — отметил известный в прошлом форвард «Филадельфии», а ныне телевизионный эксперт Микаэль Ренберг. «Да, финн просто прыгнул на соперника», — добавил другой известный в прошлом хоккеист Йонас Андерсон.



Энгберг может получить дисквалификацию и после игры, если дисциплинарный комитет сочтёт нарушение значительным.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.