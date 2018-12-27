Московское «Динамо» заключило контракт с Асланом Раисовым

Московское «Динамо» заключило контракт с нападающим Асланом Раисовым, информирует «твиттер» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон. Ранее «Чемпионат» сообщал о желании главного тренера бело-голубых Владимира Крикунова просмотреть Раисова.

Начало этого сезона 27-летний форвард отыграл в «Сарыарке», где в 10 матчах регулярного чемпионата забросил 2 шайбы и сделал 4 результативные передачи. По ходу сезона Раисов перебрался в «Буран», с которым у «Динамо» заключён договор о сотрудничестве. В воронежском клубе Аслан провёл 20 матчей и набрал 24 (6+18) очка при полезности «-7».

К 27 годам Раисов не провёл ни одного матча на уровне КХЛ, хотя в разное время пробовался в «Амуре» и «Югре».