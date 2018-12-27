«Торпедо» обменяет Сергиенко в «Салават Юлаев»

Как стало известно «Чемпионату», нижегородское «Торпедо» обменяет защитника Юрия Сергиенко в уфимский «Салават Юлаев». Сергиенко провёл последний матч за нижегородцев 4 декабря.



В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 23-летний защитник записал в актив 6 (4+2) очков в 33 играх при показателе полезности «+4» и 26 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 18 минут за матч.



Напомним, Сергиенко также имеет опыт выступлений за московский ЦСКА, новосибирскую «Сибирь» и московский «Спартак». В прошлом сезоне игрок установил личный рекорд результативности, набрав 12 (3+9) очков в 45 играх.

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