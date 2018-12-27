И. Воробьёв: СКА в первом периоде вкатывался в игру, но потом «разбежались»

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв подвёл итоги выигранной гостевой встречи с хабаровским «Амуром» (2:0).



«Хотел бы поблагодарить болельщиков, есть группа людей, которые из Петербурга проедут с нами все три матча. В первом периоде вкатывались, а потом уже нормально „разбежались“ и довели игру до победы», — рассказал Воробьёв на пресс-конференции.

Гол Якупова помог СКА победить «Амур»

Первые два периода прошли без заброшенных шайб, счёт был открыт на 47-й минуте: точный бросок на свой счёт записал нападающий петербургского клуба Наиль Якупов. В концовке точку поставил защитник СКА Артём Земчёнок. Свой шестой сухой матч в сезоне оформил голкипер «армейцев» Игорь Шестёркин, отразивший 15 бросков по воротам.



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