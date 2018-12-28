Нападающий сборной Финляндии дисквалифицирован на один матч за удар в голову

Нападающий сборной Финляндии Теэму Энгберг дисквалифицирован на один матч, сообщает «твиттер» международной федерации хоккея.

В середине второго периода матча со Швецией (1:2) Энгберг грубо атаковал форварда шведской команды Лукаса Эльвенеса. Удар пришёлся в область головы и шеи, однако виновник получил от бригады арбитров, в которую входили канадец Джонатан Алари и россиянин Евгений Ромасько, лишь малый штраф. Это решение вызвало недовольство в Швеции.

Видео инцидента можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.

«Я вообще его не видел, когда он влетел в меня. Это ужасно. Думаю, что это должен был быть матч-штраф, но всё решают судьи. К счастью, я смог продолжить матч», — сказал после игры Эльвенес.