Нападающий сборной Дании: Россия проиграет Канаде

Нападающий сборной Дании Андреас Грундтвиг прокомментировал поражение от России (0:4) на молодёжном чемпионате мира-2019.

«После вчерашнего матча с Канадой нам нужно было много чего доказать. Мы старались делать всё намного проще и быть умными на протяжении всей встречи. Нам очень помогло, что трибуны поддерживали нас. Приятно иметь такую поддержу за плечами, от этого веселее играть.

Россия — хорошая команда, думаю, что мы играли на их уровне, им было сложно. Не знаю, думали ли они после того, как мы проиграли вчера, что они могут выйти и сделать всё то же против нас.

Они хорошо катаются и видят друг друга, также у них довольно хорошая игра в большинстве. Но в матче против Канады, думаю, они проиграют. У канадцев хорошая команда. У них четыре звена, которые могут забивать, четыре звена, которые могут быть первой линией, так что, думаю, Канада выиграет», — цитирует форварда Sport24.