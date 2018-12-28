Дементьев: если чехи исключат удаления, это будет грозный соперник для России

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал игру сборной России в первом матче на молодёжном чемпионате мира с датчанами (4:0), а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с чехами. Матч Чехия – Россия состоится завтра, 29 декабря, начало – в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира



«Датчане после поражения от канадцев играли совершенно по-другому. Старались играть собранно, подстраховывали друг друга. Пытались выполнить все действия наверняка. Это помогло Дании в определённой степени сражаться с Россией на равных. Но мастерство и класс наших игроков выше, чем у датчан. Поэтому матч завершился с логическим результатом – 4:0 в пользу России. Но датчане создали достаточно голевых моментов и бросков. Хотел бы отметить нашего вратаря Даниила Тарасова, который сыграл уверенно и помог отыграть команде на ноль.

Следующий матч с Чехией? Это мастеровитая команда, которая умеет контролировать шайбу. У них всегда есть свободный игрок для паса, Чехия действует комбинационно во всех линиях, тренер разрешает защитникам подключаться вперёд. За атаку чехов отвечает Патрик Элиаш, мы знаем, каким мастерством он обладал в бытность игроком. Так что атака чехов острая, нашим нужно сыграть внимательно.

Минус соперника в матче со Швейцарией был в том, что чехи очень много удалялись и сами себе ломали игру. На это тренерский штаб чехов наверняка обратит внимание. И если они исключат удаления, то это будет грозный и серьёзный соперник для России», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.