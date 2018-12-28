«Автомобилист» и минское «Динамо» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра начнётся в 17:00 мск.
В составе уральского клуба дебютирует нападающий Денис Казионов, начинавший сезон в составе минчан. Клуб из столицы Беларуси трижды помещал игрока в список отказов.
«Автомобилист»:
Коварж (Макаров);
Гуркин – Вишневский, Доус – Да Коста – Голышев;
Трямкин – Василевский, Гареев – Паре – Секстон;
Мамкин – Бодров, Чесалин – Кучерявенко – Грачёв;
Мишарин – Переляев, Рассейкин – Торченюк – Казионов.
«Динамо» (Минск):
Энрот (Карнаухов);
Лисовец – Хенкель, Буйницкий – Терещенко – А. Костицын;
Блум – Готовец, Бут – Хауден – Пулккинен;
Осипов – Евенко, Павлович – С. Костицын – Степанов;
Знахаренко, Китаров – Волков – Литвинов.
«Автомобилист» — «Динамо» Мн: Денис Казионов дебютирует в составе уральцев