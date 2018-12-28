«Автомобилист» — «Динамо» Мн: Денис Казионов дебютирует в составе уральцев

«Автомобилист» и минское «Динамо» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра начнётся в 17:00 мск.



В составе уральского клуба дебютирует нападающий Денис Казионов, начинавший сезон в составе минчан. Клуб из столицы Беларуси трижды помещал игрока в список отказов.



«Автомобилист»:



Коварж (Макаров);

Гуркин – Вишневский, Доус – Да Коста – Голышев;

Трямкин – Василевский, Гареев – Паре – Секстон;

Мамкин – Бодров, Чесалин – Кучерявенко – Грачёв;

Мишарин – Переляев, Рассейкин – Торченюк – Казионов.



«Динамо» (Минск):



Энрот (Карнаухов);

Лисовец – Хенкель, Буйницкий – Терещенко – А. Костицын;

Блум – Готовец, Бут – Хауден – Пулккинен;

Осипов – Евенко, Павлович – С. Костицын – Степанов;

Знахаренко, Китаров – Волков – Литвинов.

Денис Казионов перешёл в «Автомобилист»