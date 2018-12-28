Чехия — Россия: онлайн-трансляция матча МЧМ-2019 начнётся в 4:00

Завтра, 29 декабря, молодёжная сборная России проведёт второй матч чемпионата мира, встретившись с командой Чехии. Игра начнётся в 4:00 мск. В первой игре на турнире россияне обыграли датчан со счётом 4:0.



Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Чехия — Россия.



Состав сборной России:



вратари Пётр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»);



защитники Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлёв («Барс»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гельф»);



нападающие Артём Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («ХК Сочи»), Александр Хованов («Монктон»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).

Россия пока не Канада. Наши с трудом перебегали датчан Но, может, это и хорошо?