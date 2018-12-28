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Мартемьянов: «Автомобилист» терпеливо провёл третий период и дождался момента

Мартемьянов: «Автомобилист» терпеливо провёл третий период и дождался момента
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с минским «Динамо» (2:1).

«Напряжённый матч. Соперник очень прилично играл в своей и средней зонах. Здорово действовал также вратарь минчан. Мы много бросали, но эти попытки были не слишком опасны. Благодарен парням за волю к победе. Терпеливо провели третий период, дождались момента и реализовали его», — цитирует Мартемьянова официальный сайт минского клуба.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Андрея Костицына хозяева ответили точным броском Александра Кучерявенко. На 55-й минуте уральская команда организовала второй гол, автором которого стал Александр Торченюк, установивший окончательный счёт на табло.

«Автомобилист» обыграл минское «Динамо» и продлил победную серию до пяти матчей
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