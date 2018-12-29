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«Коламбус» проиграл «Торонто», несмотря на гол Панарина

«Коламбус» проиграл «Торонто», несмотря на гол Панарина
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду уступил «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:4.

После первого периода канадская команда вела со счётом 2:1 – на дубль Джона Тавареса точным броском ответил Ник Фолиньо. В середине второго игрового отрезка при игре «4 на 4» отличился Митчелл Марнер, ещё один гол в составе гостей забил Фредерик Готье. «Жакеты» смогли отыграть лишь одну шайбу усилиями Артемия Панарина.

Посмотреть видео гола Панарина можно на официальном сайте лиги.

Также на его счету бросок в створ и блок-шот за 20 минут и 56 секунд, проведённых на льду (3.08 – в большинстве). Сергей Бобровский сделал 25 сейвов при 29 бросках.

У Никиты Зайцева четыре заблокированных броска за 21.41. Игорь Ожиганов сыграл 16.47. Он сделал неточную передачу перед голом Панарина.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2018, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2:4
1:2, 0:1, 1:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Таварес (Кадри, Марнер) – 02:22 (5x4), 1:1 – Фолиньо (Веннберг, Джонс) – 04:47 (5x5), 1:2 – Таварес (Марнер) – 18:04 (5x5), 1:3 – Марнер (Мэттьюс, Гардинер) – 29:46 (4x4), 1:4 – Готье (Линдхольм, Мур) – 53:44 (5x5), 2:4 – Панарин (Веренски) – 58:32 (5x5)
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