Матч Чехия — Россия на МЧМ-2019 в Ванкувере собрал 14 523 зрителя

Молодёжная сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира — 2019, обыграв команду Чехии со счётом 2:1. Матч на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере собрал 14 523 зрителя при вместимости в 18 910 (заполняемость — 77%).

На 18-й минуте счёт открыл Артём Галимов, отличившийся в меньшинстве. Свою вторую шайбу россияне также забросили, играя в формате «4 на 5» — в конце второго периода контратаку два в два точным броском после передачи Павла Шэна завершил Николай Коваленко. Ещё до перерыва чехи отыграли одну шайбу усилиями Яхима Конделика, реализовавшего большинство.

В следующем туре сборная России встретится со Швейцарией, а чехи сыграют с командой Канады.

Молодёжный чемпионат мира проходит с 27 декабря по 6 января в Ванкувере и Виктории.