Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Матч Чехия — Россия на МЧМ-2019 в Ванкувере собрал 14 523 зрителя

Матч Чехия — Россия на МЧМ-2019 в Ванкувере собрал 14 523 зрителя
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира — 2019, обыграв команду Чехии со счётом 2:1. Матч на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере собрал 14 523 зрителя при вместимости в 18 910 (заполняемость — 77%).

На 18-й минуте счёт открыл Артём Галимов, отличившийся в меньшинстве. Свою вторую шайбу россияне также забросили, играя в формате «4 на 5» — в конце второго периода контратаку два в два точным броском после передачи Павла Шэна завершил Николай Коваленко. Ещё до перерыва чехи отыграли одну шайбу усилиями Яхима Конделика, реализовавшего большинство.

В следующем туре сборная России встретится со Швейцарией, а чехи сыграют с командой Канады.
Молодёжный чемпионат мира проходит с 27 декабря по 6 января в Ванкувере и Виктории.

Удаляйтесь на здоровье! Что русским меньшинство, то чехам — смерть
А вот с большинством у «молодёжки» пока проблемы.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент