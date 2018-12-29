«Коламбус» — «Торонто» — 2:4. Видеообзор матча с голом Панарина

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду уступил «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:4.

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После первого периода канадская команда вела со счётом 2:1 – на дубль Джона Тавареса точным броском ответил Ник Фолиньо. В середине второго игрового отрезка при игре «4 на 4» отличился Митчелл Марнер, ещё один гол в составе гостей забил Фредерик Готье. «Жакеты» смогли отыграть лишь одну шайбу усилиями Артемия Панарина. Также на счету россиянина бросок в створ и блок-шот за 20 минут и 56 секунд, проведённых на льду (3.08 – в большинстве). Сергей Бобровский сделал 25 сейвов при 29 бросках.



У Никиты Зайцева четыре заблокированных броска за 21.41. Игорь Ожиганов сыграл 16.47. Он сделал неточную передачу перед голом Панарина.

