Форвард «Бостона» Бэкес дисквалифицирован на три игры и потеряет $ 219 тыс.

Нападающий «Бостон Брюинз» Дэвид Бэкес дисквалифицирован на три игры с удержанием зарплаты за неправильную атаку в голову, информирует департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков. Бэкес наказан за эпизод в матче с «Нью-Джерси Девилз» за атаку Блейка Коулмана.



Инцидент произошел на 18-й минуте третьего периода. Арбитр матча удалил Бэкеса на две минуты за неправильную атаку в голову.



Это не первое подобное нарушение со стороны Бэкеса, поэтому, по условиям коллективного трудового соглашения, он потеряет около $ 219 тыс. Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам Национальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео нарушения форварда также можно на официальном канале Sportsnet в YouTube.