Бенн — о критике президента клуба: я играю не ради него, а ради болельщиков

Нападающий «Даллас Старз» Джейми Бенн отреагировал на критику со стороны президента клуба Джима Лайтса.



«Я прочитал слова Лайтса в СМИ. У каждого человека есть своя точка зрения. В такой ситуации я предпочёл бы сохранить всё внутри клуба и решить вопрос с глазу на глаз. Я каждый день выхожу на лёд, с гордостью надеваю форму «Далласа» и играю ради партнёров и болельщиков.



Президент клуба не разговаривал со мной в ходе сезона. Я бы предпочёл, чтобы мы обсудили всё между собой. Я не играю ради Лайтса. Мои усилия направлены на успехи товарищей по команде и болельщиков. Мы выходим на лёд и пытаемся обыграть каждого соперника. Для мены важны командные успехи», — приводит слова Бенна в своём «твиттере» журналист Марк Степнески.

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