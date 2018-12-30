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Хет-трик Курашева помог Швейцарии одержать первую победу на МЧМ-2019

Хет-трик Курашева помог Швейцарии одержать первую победу на МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная Швейцарии обыграла Данию со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в матче молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде.

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019

В первом периоде двумя голами отметился форвард швейцарской сборной Филипп Курашев. Во втором игровом отрезке шайбу забросил Симон Ле Культр. Точку в матче поставил Курашев, оформив хет-трик. Лука Холленштайн оформил шат-аут, отразив 21 бросок. По два очка набрали Тим Берни (0+2) и Николас Мюллер (0+2).

Швейцарцы одержали первую победу на турнире, в первых двух матчах они уступили Чехии (1:2 ОТ) и Канаде (2:3). Для Дании это поражение стало третьим кряду.

В следующем туре сборная Швейцарии встретится с Россией, а датчане сыграют с командой Чехии.

U20 ЧМ-2019
30 декабря 2018, воскресенье. 00:00 МСК
Дания U20
0:4
0:2, 0:1, 0:1
Швейцария U20
0:1 – Курашев (Мюллер, Берни) – 08:51 (5x4), 0:2 – Курашев (Эггенбергер, Мозер) – 19:08 (5x5), 0:3 – Ле Культр (Зигрист, Мюллер) – 33:29 (5x5), 0:4 – Курашев (Гросс, Берни) – 41:38 (5x5)
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