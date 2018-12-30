Хет-трик Курашева помог Швейцарии одержать первую победу на МЧМ-2019

Сборная Швейцарии обыграла Данию со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в матче молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде.

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019

В первом периоде двумя голами отметился форвард швейцарской сборной Филипп Курашев. Во втором игровом отрезке шайбу забросил Симон Ле Культр. Точку в матче поставил Курашев, оформив хет-трик. Лука Холленштайн оформил шат-аут, отразив 21 бросок. По два очка набрали Тим Берни (0+2) и Николас Мюллер (0+2).

Швейцарцы одержали первую победу на турнире, в первых двух матчах они уступили Чехии (1:2 ОТ) и Канаде (2:3). Для Дании это поражение стало третьим кряду.

В следующем туре сборная Швейцарии встретится с Россией, а датчане сыграют с командой Чехии.