Тапола: второй период остался за «Трактором», но Лазушин сыграл очень хорошо

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола подвёл итоги выездной встречи с «Трактором» (2:0).



«Учитывая, что до этого у команды была проблема с результатами, это очень важная победа для «Куньлуня». Мы хорошо сумели подготовиться к игре, несмотря на то, что у команды были проблемы. До последнего момента было неясно, сможем ли мы заявить нашего нового игрока, Дрю Шора. Не успели что-то с документами сделать, и всё-таки он не вышел, так что до последнего момента мы были в неведении, но, к счастью, это не отразилось на подготовке.



Начал «Куньлунь» хорошо, первый период был полностью наш, а второй наоборот полностью остался за «Трактором». Здесь, конечно, очень хорошо сыграл Лазушин, он помог сохранить ворота в неприкосновенности. В третьем периоде уже была более ровная, менее нервная игра и хорошо, что в итоге «Куньлунь» добился этой победы», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

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