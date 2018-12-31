Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Швейцария – Россия: Брюшвайлер после гола повторил «птичку» Кузнецова

Швейцария – Россия: Брюшвайлер после гола повторил «птичку» Кузнецова
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная России одержала третью победу на чемпионате мира — 2019, обыграв команду Швейцарии со счётом 7:4. По ходу встречи команда Валерия Брагина уступала 0:2 и 1:3.

У россиян отличились Кирилл Марченко, Дмитрий Саморуков, Григорий Денисенко, Кирилл Слепец, Александр Алексеев, Павел Шэн и Виталий Кравцов. В составе сборной Швейцарии дубль оформил Марко Леман, по голу на счету Валентина Нуусбаумера и Янника Брюшвайлера.

Янник Брюшвайлер после заброшенной шайбы повторил фирменную «птичку» Евгения Кузнецова, которой челябинец отмечает свои голы в НХЛ.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.

В следующем туре сборная России встретится с Канадой. Швейцария завершила групповой этап с четырьмя очками. У команды Валерия Брагина девять баллов после трёх встреч.

Швейцария – Россия: Кравцов после заброшенной шайбы повторил жест Дзюбы
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент