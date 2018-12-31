Стоит ли сборной России опасаться игры с США или Финляндией в 1/4 финала МЧМ?

Сборная России обыграла Швейцарию со счётом 7:4 на молодёжном чемпионате мира и одержала третью победу подряд. 1 января 2019 года подопечные Валерия Брагина встретятся с канадцами, начало игры — в 4:00 мск. В случае победы россияне сыграют в четвертьфинале со словаками, а в случае поражения их будут ждать либо американцы, либо финны. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада.



Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019



«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Стоит ли молодёжной сборной России опасаться матча с США или Финляндией в 1/4 финала?».



— Да. Нужно обыгрывать Канаду, чтобы попасть на словаков.

— Нет. Все соперники по 1/4 финала опасны, разницы нет.

— Не хочется попасть на США, а финнов мы обыграем.

— Главное не на финнов, а с США мы как-нибудь справимся.

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.