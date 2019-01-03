«Колорадо» без Варламова уступил «Сан-Хосе»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду уступил «Сан-Хосе Шаркс» — 4:5. «Лавины» при счёте 1:5 отыграли три шайбы, но восстановить равновесие не смогли. После четвёртой пропущенной шайбы вратарь хозяев Филипп Грубауэр уступил место Павлу Францоузу.

В составе победителей голами отметились Джо Павелски, Брент Бёрнс, Эвандер Кейн, Йоонас Донской и Лукаш Радил. У хозяев дубль оформил Тайсон Джост, также отличились Мэтт Калверт и Тайсон Бэрри.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров пропускал встречу из-за травмы. Семён Варламов не попал в заявку на матч.

«Колорадо» потерпел шестое поражение кряду, «лавины» с 46 очками занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Акулы» (49) – пятые.