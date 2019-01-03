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«Колорадо» без Варламова уступил «Сан-Хосе»

«Колорадо» без Варламова уступил «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду уступил «Сан-Хосе Шаркс» — 4:5. «Лавины» при счёте 1:5 отыграли три шайбы, но восстановить равновесие не смогли. После четвёртой пропущенной шайбы вратарь хозяев Филипп Грубауэр уступил место Павлу Францоузу.

В составе победителей голами отметились Джо Павелски, Брент Бёрнс, Эвандер Кейн, Йоонас Донской и Лукаш Радил. У хозяев дубль оформил Тайсон Джост, также отличились Мэтт Калверт и Тайсон Бэрри.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров пропускал встречу из-за травмы. Семён Варламов не попал в заявку на матч.

«Колорадо» потерпел шестое поражение кряду, «лавины» с 46 очками занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Акулы» (49) – пятые.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2019, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
4:5
1:2, 1:3, 2:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Павелски (Кутюр, Бёрнс) – 02:15 (5x4), 1:1 – Калверт (Маккиннон, Ньето) – 08:20 (5x5), 1:2 – Бёрнс (Карлссон, Павелски) – 17:14 (5x3), 1:3 – Кейн (Бёрнс, Павелски) – 24:15 (5x5), 1:4 – Донской (Бёрнс, Власик) – 26:18 (5x5), 1:5 – Радил (Павелски, Кутюр) – 36:33 (5x5), 2:5 – Джост (Комфер, Керфут) – 36:49 (5x5), 3:5 – Бэрри – 52:12 (5x5), 4:5 – Джост (Жирар, Керфут) – 56:36 (5x4)
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