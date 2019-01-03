Светлов: «Адмирал» поймал «Куньлунь» на ошибках, противник играл мощно

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:2).



«Сегодня была довольно-таки интересная игра. Противник играл очень мощно. В первом периоде преимущество было на стороне «Куньлуня», они забили один год и повели в счёте 1:0. Я считаю, что это стало основным компонентом нашей игры, во втором периоде мы стали играть активнее. Можно сказать, что использовали нашу дальнюю и ближнюю скамейку, пару смен было проведено очень удачно. Мы поймали соперника на ошибках — забили три гола. Вот жалко, что пропустили второй гол за 30 секунд до конца второго периода.



Сделали немножко перестановки в составе, дотерпели до конца игры и победили 3:2. Хорошее начало в новом году, доволен нашей игрой и результатом. Всех с Новым годом, всем желаю удачи в дальнейшем», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Куньлунь» уступил «Адмиралу» на домашнем льду