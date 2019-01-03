Скабелка: после силового приёма на Боченски «Барыс» встрепенулся

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи со «Спартаком» (3:2).



«По игре — тяжело вкатывались, хотя можно сказать, что до пропущенного нами гола в большинстве у „Спартака“ моментов не было. Концовка первого и начало второго периода однозначно были за соперником, Граховина оставил нас в игре, хорошо вошёл в игру, хотя получился такой набор — пропустили и в большинстве, и в меньшинстве. Но после того как забили, даже ещё раньше — после приёма на Боченски, команда встрепенулась, можно сказать, проснулась, и это была уже другая команда. Забитый гол придал импульс, после чего преимущество было в основном на нашей стороне. Довольны, что победили в основное время», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Барыс» отыгрался с 0:2 и одолел «Спартак»