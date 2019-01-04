Тренер «Ак Барса»: «Зелёное дерби» — дополнительная мотивация для ребят

Тренер «Ак Барса» Александр Смирнов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Салаватом Юлаевым». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнётся в 17:00 мск.



«Что касается специфики подготовки к спаренным матчам, то после первой игры нужно в первую очередь восстановиться, поспать, отдохнуть и подготовиться ко второму матчу. Нужно забыть вчерашнюю встречу и настраиваться только на сегодняшнюю игру: это другой соперник, ситуация не как в плей-офф, когда играешь с одним и тем же оппонентом. Разные команды, обе – хорошие, серьёзные, поэтому нужно просто хорошо подготовиться.



Наверное, добавляет, конечно, специфики и ажиотаж вокруг предстоящего матча. Это дерби, игры между «Ак Барсом» и «Салаватом» всегда проходят упорно и интересно. Это дополнительная мотивация для ребят будет», — приводит слова Смирнова официальный сайт «Ак Барса».

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