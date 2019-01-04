Эйкройд: сборная России вернётся домой с медалью — бронзой или золотом

Известный североамериканский обозреватель официального сайта ИИХФ Лукас Эйкройд прокомментировал предстоящий полуфинальный матч МЧМ-2019 между сборными России и США. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь молодёжного чемпионата мира—2019

«Если россиянам удастся объединить свои силы в обороне, как это было с Канадой в канун Нового года, у вашей сборной будет хороший шанс обыграть США и выйти в финал. У России на этом турнире есть удивительный баланс, ведь девять хоккеистов имеют на своём счету по 4 и более очка. Меня впечатлило, как россияне активизировали свою защиту при помощи Романова, Алексеева и Саморукова.



При этом американцы тоже очень хорошо защищаются. А если братья Хьюз проведут хороший матч, это может стать большой проблемой для команды Валерия Брагина. Русские должны быть в состоянии победить либо Финляндию, либо Швейцарию, поэтому я прогнозирую, что ваша команда вернётся домой с медалью — либо с бронзой, либо с золотом», — сказал Эйкройд в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.



Полностью интервью с Эйкройдом читайте на «Чемпионате» сегодня, 4 января.